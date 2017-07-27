Массовые драки в армянской армии

В последнее время в армянской армии наблюдается увеличение числа чрезвычайных инцидентов. К такому выводу можно прийти, проанализировав сообщения в социальной сети Фейсбук, которые размещают родственники и друзья солдат ВС Армении.

Так, недавно в одной из воинских частей армянской армии, расположенной на оккупированных территориях Азербайджана, трое военнослужащих срочной службы подрались между собой. Причиной драки стала дедовщина, возникшая благодаря попустительству армянских офицеров.

Солдаты роты связи мотострелкового полка Рубик Авакян и Серик Геворкян неоднократно заставляли чистить свои ботинки рядового Карена Акопяна, уроженца Армении.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал близкий родственник солдата Артур Аматуни. По его словам, когда Карен Акопян отказался чистить ботинки сослуживцев, Рубик и Серик избили его запчастями радиостанции. Карен Акопян с переломами запястья был доставлен в военный госпиталь.

Другой инцидент произошел вблизи села Талыш. По словам пользователя Фейсбука Ованеса Миносяна, в части, в которой служит его близкий друг, на почве неуставных взаимоотношений произошла драка между военнослужащими, в которой приняли участие шесть человек. В результате четверо солдат с травмами различной степени тяжести попали в госпиталь.

О росте стратистики неуставных взаимоотношений в армянской армии свидетельствует также и другой пользователь Фейсбука - Гурген Петросян. Он рассказал в соцсети о том, что его кузен, капитан Эдик Погосян, из-за предвзятого отношения к нему командования несколько раз подавал рапорт об увольнении из армии, но уволиться ему так и не дали.