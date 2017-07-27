Рабочие азербайджанской Evrascon устроили забастовку в Молдове

Рабочие азербайджанской компании Evrascon приостановили ремонт шоссе Кишинев – Страшены после многомесячных задержек заработной платы.

По информации молдавских СМИ, под Кишиневом забастовали десятки дорожных рабочих. Доведенные до отчаяния люди вышли на акцию протеста в последней надежде получить честно заработанные ими деньги.

Шоссе Кишинев - Страшены напоминает линию фронта. Движение автомобилей возможно только по половине проезжей части, загроможденной песком и щебнем. Однако ремонт дороги может затянуться надолго. В последний раз дорожники укатывали асфальт на этом участке пути три дня назад. Рабочие утверждают, что денег они не видели с мая. С тех пор руководство компании кормит их одними обещаниями.

Сегодня работники компании подписали петицию, в которой они дали администрации 10 дней на то, чтобы выплата им денег была, наконец, произведена. В противном случае они готовы подать жалобу в суд.

Представитель Evrascon Назим Гаджиев утверждает, что все проблемы носят временный характер и назвал невыплату зарплаты «нормальным рабочим процессом».