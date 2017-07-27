В Белом доме вышли на след виновника утечек информации

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент США Дональд Трамп "имеет хорошее представление" о том, кто может осуществлять утечки информации из Белого дома, передает Интерфакс.

"Президент и я хотели бы сказать всем, что у нас есть очень, очень хорошее представление о том, кто именно занимается утечками и является главными источником утечек в Белом доме", - сказал Скарамуччи в эфире телеканала CNN.

На вопрос журналиста, обвиняет ли он руководителя аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибаса в этих утечках, он ответил: "Нет, я этого не делаю".

"Вы можете задать вопрос о том, занимается ли Прибас утечками информации, ему самому, и он вам скажет. Я могу отвечать только за мои собственные действия, а за свои действия ему придется отвечать самому", - пояснил директор по коммуникациям Белого дома.

Ранее Скарамуччи заявил о своем твердом намерении во что бы то ни стало избавиться от источников утечек в отделе коммуникаций американской администрации.

"Я верен идее сведения всего департамента коммуникаций персонально до Сары Сандерс и меня, если только мне не удастся пресечь утечки", - сказал Скарамуччи.