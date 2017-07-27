Трамп может ужесточить санкции против России

Представитель Белого дома Энтони Скарамуччи заявил в интервью телеканалу CNN, что президент Дональд Трамп может наложить вето на законопроект по антироссийским санкциям, чтобы согласовать более жесткий вариант документа.

"Он может подписать санкции именно в том виде, в каком они есть, а может и наложить вето на санкции и, более того, обсудить даже более жесткие меры против России", — заявил Скарамуччи.

Во вторник палата представителей Конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Теперь документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Новый пакет санкций может стать самым масштабным подобным документом с начала 2014 года. Основу его составляют ограничения в сфере энергетики.

Ранее в Белом доме отмечали, что поддерживают документ, который серьезно ограничивает полномочия президента в вопросе принятия и отмены санкций. Так, он содержит в себе пункт, обязующий главу государства заранее согласовывать с законодателями любую меру по смягчению ограничений, категорически запрещая ему их отмену .