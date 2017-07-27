В Индии вооруженные охранники сторожат помидоры

Стремительный рост цен на помидоры в Индии вынудил оптовиков нанимать вооруженную охрану. Как сообщает BBC со ссылкой на индийские СМИ, цена на килограмм томатов в Индии достигла почти $2.

В штате Мадхья-Прадеш один из оптовых продавцов посетовал на то, что «безопасность» томатов столкнулась с серьезной угрозой, особенно при выгрузке товара.

По всему штату в течение месяц было несколько случаев воровства помидоров, в связи с чем торговцы ими вынуждены были нанять вооруженную охрану для обеспечения безопасности столь возросшей ценности ягоды.