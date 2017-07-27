Подписаться на уведомления
 

Израильские "вонючие бомбы" оказались бесполезными в Индии

 

В Индии признали израильскую бомбу, которая пахнет как сточные воды и предназначена для разгона протестующих, бесполезной. Она не соответствует стандартам спецсредств, принятым в силах полиции центрального резерва (СПЦР), пишет The Hindustan Times.

С 2008 года израильские силовики применяют это спецсредство против палестинских демонстрантов с помощью водяных пушек. «Она называется Skunk ("Скунс"), и она -жидкая. Ее можно смешивать с водой и распылять», — отметил представитель индийской полиции.

В Нью-Дели решили протестировать образцы этого продукта пару месяцев назад. Испытания проводились в столице, но в итоге бомба была признана неэффективной.

Сама по себе она безвредна. Однако на то, чтобы неприятный запах, производимый ею, улетучился, требуется несколько дней.

864 просмотров


Старости
Теневое ЦРУ призывает разместить военные базы США в Азербайджане
Теневое ЦРУ призывает разместить военные базы США в Азербайджане холодная война
Наша погода
Сегодня 39° / 24°
28 Июл 36° / 24°
29 Июл 34° / 26°
30 Июл 32° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   1.9984 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Ностальгия по Саакашвили непутевые заметки haqqin.az
«Это моя жена. А нет, Меркель» Юнкера застали врасплох; видео
Адвокат Богомазов: «Саакашвили могут экстрадировать в Грузию» Эксклюзив
Кадыров записался в охранники мечети Аль-Акса
Нефть пробила отметку в 51 доллар
Саакашвили пригрозил Порошенко свержением
Израильские "вонючие бомбы" оказались бесполезными в Индии
В Индии вооруженные охранники сторожат помидоры
Трамп может ужесточить санкции против России
В Белом доме вышли на след виновника утечек информации
Рабочие азербайджанской Evrascon устроили забастовку в Молдове
Массовые драки в армянской армии
Пресс-служба Порошенко отвечает haqqin.az: «Мы не поддерживали Клинтон»
Америка уже не знает, где голова, а где ноги haqqin.az из Вашингтона
Иран успешно испытал ракету для спутников
Директора дома торжеств Planet арестовали за вырубку деревьев
В Эмиратах построили яхту, отделанную драгоценными камнями
Кудрин предрек России долгие годы под санкциями
Трамп настаивает на инспекциях военных объектов Ирана
Украинский депутат: «За нападками на Саакашвили стоит Аваков» Эксклюзив, фото, обновлено
Из горящей Евлахской больницы эвакуируют пациентов обновлено16:09
Содокладчики едут в Баку
Президенту отказали в расширении полномочий Политический кризис в Молдавии
Путин нашел замену Чуркину
Турецкие полицейские представились азербайджанцами для рейда против проституток
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться