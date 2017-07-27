Израильские "вонючие бомбы" оказались бесполезными в Индии

В Индии признали израильскую бомбу, которая пахнет как сточные воды и предназначена для разгона протестующих, бесполезной. Она не соответствует стандартам спецсредств, принятым в силах полиции центрального резерва (СПЦР), пишет The Hindustan Times.

С 2008 года израильские силовики применяют это спецсредство против палестинских демонстрантов с помощью водяных пушек. «Она называется Skunk ("Скунс"), и она -жидкая. Ее можно смешивать с водой и распылять», — отметил представитель индийской полиции.

В Нью-Дели решили протестировать образцы этого продукта пару месяцев назад. Испытания проводились в столице, но в итоге бомба была признана неэффективной.

Сама по себе она безвредна. Однако на то, чтобы неприятный запах, производимый ею, улетучился, требуется несколько дней.