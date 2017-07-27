Саакашвили пригрозил Порошенко свержением

Президент Украины Петр Порошенко, возможно,«не дотянет» до следующих выборов главы государства и будет сметен волной народного гнева. В таком духе высказался на своей странице в Facebook бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, прокомментировав факт лишения его украинского гражданства.

«Это прямой и однозначный сигнал украинскому обществу — больше никаких игр в демократию. Этим своим указом Вы, Петр Алексеевич, подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Если раньше Вы еще могли надеяться "дотянуть" до выборов, то теперь они Вам могут только сниться», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что Порошенко «переступил черту». «Сегодня вся страна поняла, какова цена Вашим обещаниям "жить по-новому". Теперь, наверное, у Вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков», — подчеркнул бывший губернатор.