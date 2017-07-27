Адвокат Саакашвили Павел Богомазов не исключает экстрадицию своего подзащитного в Грузию после его возвращения в Украину.

"Сегодня мы были в Генпрокуратуре, где нам сказали, что они ни при чем и еще в 2015 году отказали Грузии в экстрадиции Саакашвили. Также они подтвердили, что о новых делах им ничего неизвестно. Почему так поступила миграционная служба и комитет при президенте они дать ответ не могут" - рассказал Богомазов в беседе с корреспондентом haqqin.az.

Адвокат добавил, что еще вчера Михаил Саакашвили собирался возвращаться в Украину, однако после решения о лишении гражданства уже на границе у него могут изъять паспорт и арестовать.

"Теоретически его могут экстрадировать в Грузию, как человека без гражданства по двухстороннему договору", - добавил адвокат.