Реакция президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на неожиданный телефонный звонок во время пресс-конференции заставила журналистов рассмеяться. Видео произошедшего появилось в YouTube-аккаунте агентства Франс-Пресс.

В четверг Юнкер, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и премьер Словакии Роберт Фицо проводили совместную пресс-конференцию по миграционным вопросам, когда вдруг у главы ЕК зазвонил телефон.

Юнкер брать трубку не стал. "Извините, это моя жена", — пояснил он и сбросил звонок. Но посмотрев на экран, политик понял, что проигнорировал вовсе не супругу.

"Это была госпожа Меркель", — сказал Юнкер, вызвав смех у присутствующих политиков и журналистов.