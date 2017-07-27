Возможно, Qatar Airways действительно одна из лучших авиакомпаний мира, как она себя позиционирует, однако вряд ли это относится к транзитным рейсам. Согласитесь, неприятно будить пассажира, который спит на трех креслах сразу, и понимать, что сейчас вам предстоит сесть на то место, где лежали его ноги, на которых даже носков не было.

Но именно так случилось на рейсе Катарских авиалиний. Самолет из Дохи сел в Баку, выгрузил некоторых пассажиров, а потом принял новых, летящих уже в Тбилиси.

Откровенно говоря, я впервые добирался до Тбилиси самолетом, обычно ездил поездом. После первого «авиаопыта» решил для себя – поезд лучше. Грязь в салоне лайнера не описать словами. Под ногами крышки от бутылок, крошки, наушники, одеяла. Комфортными условиями это назвать нельзя. Кстати, во время обратного полета не всем пассажирам достались и напитки.

Возможно, не стоит обвинять экипаж аэробуса А-320: они просто не успели прибраться в салоне и успеть всех обслужить. Но тем не менее, помимо «чужих ног», пришлось смириться и с пустыми бутылками под ногами.

Впрочем, час полета из Баку в Тбилиси – это не особо долго. Однако сама посадка в столице Грузии вызвала шок и трепет: самолет летел между гор, что уже вызывало опасения.

Тбилиси – излюбленное место для проведения разного рода международных мероприятий, в том числе и с участием российской стороны. В столицу Грузии приезжают и армяне, и азербайджанцы. Именно поэтому таксисты (а они - настоящий кладезь информации и слухов) сначала вежливо узнают откуда приехал гость, и только потом начинают рассказывать истории.

Один из водителей, узнав, что я из Баку, рассказал про памятники, установленные в Армении и Грузии: «Мать Армения» и «Мать Грузия». Говорит, отличие в том, что «Мать Армении» немного опустила голову, так как «ей стыдно». Честно говоря, я позже сравнил фотографии памятников и собой разницы в посадке головы не заметил…

Дороги в Тбилиси не бакинские, заметно хуже, хотя совсем уж безобразными их назвать нельзя. И кстати, пробки в Тбилиси – не редкость, хотя машин не в пример меньше, чем в Баку. Возможно, дело в неудачной планировке дорог и их узости. По дороге из аэропорта видны жилые кварталы: здания советской еще постройки, не отреставрированные. Выглядят удручающе.

Но это не смущает туристов, которых огромное множество не только в Тбилиси, но и в пригороде, например, в Цхнети. Поездка в это место сродни взлету самолета. Через несколько минут долгого подъема по серпантинной дороге начинает закладывать уши, но зато открывается потрясающий вид на Тбилиси. И конечно, воздух – в Цхнети он совсем иной, чистый, аж голова кружится.

Туристов в Грузии любят, понимая, что это один из основных источников дохода страны. Но вот за пределами Тбилиси не так уж много людей, владеющих русским или английским языком. В том же Цхнети приходилось говорить в магазинах чуть ли не языком жестов.

Курят в Грузии почти все: старики, женщины, мужчины (детей не увидел). И правила достаточно либеральные. Не в пример Астане, где нельзя ходить с зажженной сигаретой по улицам, в Тбилиси это можно. Но вот окурок надо бросать только в мусорный бак, иначе штраф. Можно курить даже в Тбилисском аэропорту, где есть специальное место. Именно там я и встретил Вахтанга Кикабидзе (об этой встрече haqqin.az уже писал).

Жизнь в Грузии не сахар. Таксисты жалуются на то, что заработка едва хватает на пачку сигарет вечером и покупку сладостей для внуков. И это притом, что с извозчиков государство не взимает никаких налогов. Решил таксовать – прикрепи на машину соответствующий знак и езжай. Местные водители говорят, что идут на это от безысходности. А власти понимают, что людям надо как-то жить, потому и не взимают с них никаких налогов.

Кстати говоря, бензин в Тбилиси стоит почти так же как в Баку. А вот поездка на такси раза в 3 (!) дешевле.

Средняя пенсия в Грузии - около 150 лари (примерно 60 долларов), средняя зарплата – 300 лари. При этом, как говорят местные жители, чтобы прокормить семью, нужно как минимум 1000 лари. Как же выживают люди? «Все как-то крутятся», - сказал водитель по имени Гия, управляющий иномаркой с правым рулем.

При этом стоит отметить, что цены в Тбилиси и Цхнети сопоставимы с бакинскими, а где-то даже и выше.

Трудная жизнь заставляет жителей Тбилиси с ностальгией вспоминать о временах президентства Михаила Саакашвили, которого на днях лишили украинского гражданства.

«В экономическом плане все было намного лучше, хотя с правами человека и были сложности, ведь в его время прослушивали все. А почему не поддержали Саакашвили: так ведь думали, что придет партия миллиардеров, и станет еще лучше. Им же деньги не нужны, думали мы. А получилось наоборот», - рассказывают местные жители.

Однако на протесты население не выйдет. Говорят, что надоело и смысла не видят.

А теперь в Тбилиси поговаривают об аресте и неминуемой экстрадиции экс-президента в Грузию.

В Тбилиси в домах установлены платные лифты. За каждое использование нужно платить 10 тетри. Это недорого, но сам факт показателен. Но зато грузины были и остаются гостеприимными людьми. Если заказывают еду в ресторане, то с расчетом на то, что она останется. И это так – все съесть невозможно. Да и дома жители Тбилиси готовят столько, сколько съесть невозможно. Говорят: «Пусть уж еда останется, чем гость не наестся». Вот такая традиция у наших соседей – красивых, приветливых людей. Так что «Добро пожаловать в Грузию».

Азербайджанцам там всегда рады.

Редакция haqqin.az благодарит политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество», Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ и грузинскую газету «Грузия и мир» за организацию поездки в Тбилиси на Международный южнокавказский медиафорум.