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Россия передала Азербайджану вооружение, предназначенное для Ирана американские аналитики

Автор: Отдел информации 

На сайте американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation, основанной в 1984 году при поддержке ЦРУ, сегодня опубликован материал, касающийся поставок российского оружия в Азербайджан и слабой реакции на это со стороны Армении. Вывод, который сделали американские эксперты: «У Армении связаны руки».

Аналитики Jamestown Foundation перечисляют последние новости, касающиеся поставок Азербайджану партий военной техники и боеприпасов, приобретенных у России по двустороннему соглашению о военно-техническом сотрудничестве.

«Россия передала Азербайджану универсальную мобильную многоканальную зенитную ракетную систему C-300 ПМУ-2 "Фаворит", которая была предназначена для Ирана. После этого, согласно Реестру обычных вооружений Организации Объединенных Наций, Москва в Баку поставила не менее 110 единиц боевых машин пехоты БТР-82А и БМП-3, 100 единиц боевых танков Т-90С, 12 единиц 9K123-1 Хризантема-С, противотанковые ракетные комплексы, многоцелевые ракетные комплексы БМ-30 «Смерч» и 6 единиц систем тяжелой огнеметной системы ТOC-1A «Солнцепек». Официально подробная информация об этом договоре не раскрывается ни Российской Федерацией, ни Азербайджаном», - указывается в статье.

Ереван, ближайший союзник России в регионе, неоднократно выражал недовольство продажами российского оружия в Баку, особенно после начала боевых действий в Карабахе в апреле 2016 года. Недавно и президент Армении Серж Саргсян отметил, что продажи российского оружия в Баку являются наиболее проблематичным вопросом армяно-российских отношений.

Однако по настоящему резкой реакции из Еревана так и не последовало.

Как отмечается в публикации Jamestown Foundation, такая пассивная позиция может быть объяснена несколькими факторами.

«Во-первых, от 60 до 80 процентов энергетического сектора Армении (распределение электроэнергии, выработка электроэнергии и распределение газа) сосредоточено в руках российских государственных корпораций.

Во-вторых, существенно увеличилось присутствие российских банков в финансовом секторе Армении.

В-третьих, Ереван по-прежнему во многом зависит от Москвы в военном отношении. Армения зависит от 102-й военной базы России, расположенной под Гюмри».

Таким образом, несмотря на растущее недовольство в связи с поставками российского оружия в Баку, у Еревана нет другого выбора, кроме как действовать с оглядкой на Москву. «Другими словами, в нынешних условиях проблемы безопасности Армении превзошли все другие экономические, социальные или политические соображения», - заключают авторы Jamestown Foundation.

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