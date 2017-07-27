Путин назвал санкции США «хамством»

Если США примут новые санкции против России, это будет явная попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе «с отягчающими обстоятельствами и особым цинизмом». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров, передает ТАСС.

Глава российского государства отметил, что в Москве видели законопроект, которым США собираются ввести новые санкции против России.

Президент РФ также заявил, что Россия в условиях санкций ведет себя сдержанно и терпеливо, но в какой-то момент она готова ответить на «хамство»: «Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны».