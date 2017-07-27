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Президент Грузии: Саакашвили не должен был отказываться от своей страны

 

Михаил Саакашвили не должен был отказываться от грузинского паспорта, заявил в четверг журналистам президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя ситуацию с лишением Саакашвили украинского гражданства, передает РИА Новости.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

"Когда Саакашвили отказался от грузинского гражданства, я отметил, что это очень обидно. Человек, который дважды был президентом Грузии, которому грузинский народ дважды доверил должность первого лица и главнокомандующего, должен был владеть грузинским гражданством и не отказываться от своей страны", — сказал Маргвелашвили.

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