Президент Грузии: Саакашвили не должен был отказываться от своей страны

Михаил Саакашвили не должен был отказываться от грузинского паспорта, заявил в четверг журналистам президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя ситуацию с лишением Саакашвили украинского гражданства, передает РИА Новости.
В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.
"Когда Саакашвили отказался от грузинского гражданства, я отметил, что это очень обидно. Человек, который дважды был президентом Грузии, которому грузинский народ дважды доверил должность первого лица и главнокомандующего, должен был владеть грузинским гражданством и не отказываться от своей страны", — сказал Маргвелашвили.