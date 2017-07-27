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Новое противостояние палестинцев и израильтян у Храмовой горы десятки пострадавших; обновлено

 

По данным службы Красного полумесяца, в результате столкновений с полицией на Храмовой горе пострадали не менее 95 мусульман, передает newsru.co.il.

По словам медиков, большинство пострадавших получили ушибы от ударов резиновыми дубинками, несколько человек ранены резиновыми пулями, также есть пострадавшие в результате применения полицией слезоточивого газа.

Как сообщает пресс-служба полиции, камнем был ранен сотрудник правоохранительных органов.

Пресс-служба главы правительства сообщила, что после консультаций с министрами обороны и внутренней безопасности Биньямин Нетаньяху распорядился усилить полицию Иерусалима подразделениями пограничной полиции.

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В Иерусалиме близ Храмовой горы произошли новые столкновения палестинцев и израильских полицейских, передает The Independent.

Сообщается, что полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным Красного креста, пострадали не менее 37 человек.

Ранее исламские духовные лидеры призвали верующих вернуться к святыне, объявив, что мусульманский мир удовлетворен решением Израиля отменить дополнительные меры безопасности.

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