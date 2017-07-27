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Итальянский посол в Москве готов признать Крым российским

 

Референдум в Крыму был голосованием за независимость, считает посол Италии в Москве Чезаре Рагальини. Такое мнение дипломат высказал в интервью газете Corriere della Sera.

Беседовавший с ним журналист назвал вхождение Крыма в состав России аннексией и нарушением международного права.

«Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе», — парировал Рагальини.

«Никто не отрицает право суверенного государства присоединиться к международной организации, но нет никаких сомнений в том, что переговоры ЕС с Украиной об ассоциации имели сильные политические мотивы: это была явная попытка вывести Киев из-под исторического влияния России. Если это было целью, то ЕС не удалось этого сделать», — сказал посол.

Он также добавил, что санкции, введенные против России после присоединения Крыма, вряд ли заставят Москву изменить свою позицию по украинскому вопросу.

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