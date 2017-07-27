Пентагон прокомментировал слова Трампа о трансгендерах

Никаких изменений в политике в отношении трансгендеров, которые служат в армии США, пока не было, заявил глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что люди, поменявшие пол (трансгендеры), не смогут служить в американской армии в связи с высокими затратами на их медицинское обслуживание. Он сообщил, что принял такое решение после консультации с командованием армии и военными экспертами.

"До получения министром обороны США указания президента и издания министром руководства по осуществлению никаких изменений в настоящей политике не будет", — цитирует Рейтер попавшее в его распоряжение письмо Данфорда командирам и начальникам служб.

