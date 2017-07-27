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Азербайджан закупил у Пакистана военные самолеты Историческое соглашение

Автор: Отдел информации 

Маршал авиации Пакистана Аршад Малик и командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров подписали соглашение о поставках десяти самолетов «Супер Мушак» ВВС Азербайджана. Самолеты приобретены для тренировок пилотов азербайджанских ВВС, сообщает пакистанский телеканал Samaa.TV со ссылкой на сегодняшний пресс-релиз Минобороны Пакистана.

Контракт, помимо поставок самолетов, включает также соглашение о технической поддержке, а также помощь в практической подготовке пилотов.

«Это историческое соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей между двумя братскими странами», - говорится в пресс-релизе Минобороны Пакистана.

«Супер Мушак» — усовершенствованная версия самолета MFI-17 компании Saab, проект которого был приобретен Pakistan Aeronautical Complex в 1980-е годы. Разработка MFI-395 «Супер Мушак», оснащенного двигателем мощностью 260 л.с., началась в 1995 году. Первый полет самолет выполнил в августе 1996 года. На вооружение ВВС Пакистана был принят в мае 2001 года.

Практический потолок машины — 6,705 м (22,000 футов), максимальная скорость — 268 км/ч. Дальность полета — 814 километров.

«Супер Мушак» состоит на вооружении ВС Саудовской Аравии, Омана, Ирана и Южной Африки. В начале 2016 года партию самолетов закупила Нигерия, а в июле — Катар. Также в этом году подписано соглашение о поставках 52 самолетов «Супер Мушак» ВВС Турции.

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