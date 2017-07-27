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Нетаньяху призвал казнить убийцу израильтян

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в четверг за смертный приговор палестинцу, зарезавшему на прошлой неделе троих израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Говоря о применении высшей меры наказания к террористу, глава правительства заявил, что "пришло время пойти на это".

"Это закреплено в законе. Моя позиция как премьер-министра заключается в том, что совершивший столь подлое убийство должен быть казнен", - цитирует издание слова Нетаньяху.

Три израильтянина погибли в прошлую пятницу в еврейском Халамише, расположенном на населенном в основном палестинцами Западном берегу реки Иордан. Вооруженный ножом преступник проник в дом и напал на находившихся в нем людей.

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