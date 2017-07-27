Саакашвили: "В Украине - коррупция, олигархия, захват ресурсов, подавление демократии"

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал незаконным решение украинских властей о лишении его гражданства Украины, передает ТАСС.

"Это решение было совершенно незаконным, - заявил он в четверг в эфире CNN, отвечая на вопрос о том, является ли он лицом без гражданства и намерен ли просить помощи у президента США. - Я ни у кого не просил помощи. Я сейчас нахожусь в США вместе с членами моей семьи, которые являются гражданами США".

По словам Саакашвили, он был лишен украинского гражданства, "потому что выступал против олигархии и коррупции".

"Я согласился принять украинское гражданство, поскольку считал, что президент Порошенко намерен проводить реформы, - продолжал Саакашвили. - Однако украинское руководство вступило на тот же путь, что и другие страны региона - олигархия, коррупция, захват природных ресурсов, подавление демократии".

По мнению Саакашвили, нынешняя украинская власть пытается избавиться от неугодных им людей.

"Я стал для них одним из основных противников. Поэтому совершенно незаконное решение о лишении меня украинского гражданства в нарушение украинской Конституции и международного права, прежде всего нацелено на то, чтобы избавиться от одного из основных противников".