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Лимонов поехал в Карабах и чуть не лишился жизни

Автор: Отдел информации 

Писатель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, который внесен в «черный список» МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных территорий, обратился в Московскую прокуратуру с просьбой возбудить и расследовать уголовное дело о покушении на его жизнь. Об этом он рассказал в своем блоге в LiveJournal, сообщает haqqin.az со ссылкой на блог российского политика.

Заявление подано на имя прокурора Владимира Чурикова. Как уточнил Лимонов, сделано это было еще 26 июля.

По словам писателя, на его машине были намеренно повреждены тормоза.

«Тормозной шланг был рассечен в результате механического воздействия. Была спровоцирована авария - хорошо, что водитель не на большой скорости ехал», - поделился Лимонов.

«3 июля водитель нашего автомобиля, большого, подержанного, черного, ни с того ни с сего попал в страннейшее ДТП, да такое тяжелое по последствиям, что автомобиль не может ездить более. Даже мотор не могут извлечь из капота», - написал Лимонов.

По подсчетам Лимонова, это уже «третье по счету странное ДТП за несколько месяцев».

Лимонов заявил, что у него много врагов в Украине, Азербайджане и в Хорватии и считает случившееся «покушением на свою жизнь».

«Широко известно, что меня на этой машине возят и на телевидение, и на митинги. Не думаю, чтобы это были спецслужбы», - сказал Лимонов.

Напомним, что Лимонов 8 июня 2017 года был включен в «черный список» МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированного Карабаха.

Аналогичный список существует и на Украине, в него попадают за посещение Крыма без разрешения Киева, который считает полуостров временно оккупированной территорией Украины после его присоединения к России весной 2014 года. Украина в 2015 году запретила ввоз в страну книг Лимонова.

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