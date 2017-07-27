В Венесуэле запретили уличные протесты

Власти Венесуэлы ввели запрет на уличные протесты с пятницы перед выборами в национальное учредительное собрание 30 июля, сообщил министр внутренних дел Нестор Ревероль, передает РИА Новости.
"Те, кто будет организовывать, поддерживать или подстрекать к нарушению организации и работы выборного процесса и социальную жизнь страны, будут наказаны тюрьмой на срок от 5 до 10 лет, как это устанавливает 56 статья закона о национальной безопасности", — приводит канал NTN24 заявление Ревероля.
Запрет действует с 28 июля по 1 августа.