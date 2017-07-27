Сильный ливень накрыл Стамбул

Стамбул пережил настоящее стихийное бедствие. На крупнейший город Турции обрушился мощный ливень с градом. Точное количество пострадавших пока не известно, передает телеканал "Мир".

Ураган длился недолго, но ущерб нанес немалый. За считанные минуты затопило метро. Не лучше ситуация была в автомобильном и железнодорожном тоннелях под Босфором. Их временно закрыли.

Град размером с куриное яйцо и сильный ветер повалили деревья и повредили жилые дома. Из-за непогоды часть авиарейсов направили в другие воздушные гавани.

Как сообщает телеканал NTV, в результате сильного ливня разрушилась стена кладбища в Шишли. Пострадали два человека.

Кроме этого, кран обрушился на нефтяной танкер в Хайдарпаше, после чего на судне начался пожар. Также пришлось тушить и вспыхнувший после удара молнии магазин в Кягытхане.