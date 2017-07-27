Чемпион Европы Петросян утонул в реке

Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике россиянин Сергей Петросян погиб в городе Горячий Ключ Краснодарского края, сообщил в четверг мэр города Иван Федоровский на своей странице в фейсбуке, сообщает Интерфакс.

В пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю сообщили Интерфакс-Юг, что тело мужчины было обнаружено в реке под городом Горячий Ключ 24 июля. Родственники опознали в погибшем Петросяна.

"Проводится доследственная проверка, для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным следствия, спортсмен был объявлен в розыск, так как ушел из дома и не вернулся.