Международный банк Азербайджана лидер по количеству платежей посредством карт VISA

В первой четверти 2017-го года Международный банк Азербайджана (МБА) стал лидером по проведению безналичных расчетов картами VISA, говорится в сообщении банка.

Как отмечается, в связи с этим банк удостоился специального сертификата от компании VISA International. Награда была вручена МБА на мероприятии в Bilgah Beach Hotel с участием представителей банковского сектора и партнеров VISA.

Напомним, что Международный банк Азербайджана первым в стране предоставил услуги безналичных платежей и не изменяя традициям, постоянно развивает это направление. На сегодняшний день число активных пластиковых карт МБА составляет 1,3 миллиона единиц. Сеть банкоматов Международного банка Азербайджана насчитывает 760 единиц и является крупнейшей в Азербайджане. Число POS-терминалов банка, установленных в различных торгово-сервисных пунктах, достигло 11 650 единиц.

Банк постоянно развивает инфраструктуру электронного банкинга с целью расширения объема безналичных платежей в стране. Международный банк Азербайджана стал первым банком в Азербайджане, внедрившим технологии бесконтактной оплаты посредством карт VISA PayWave и MasterCard PayPass.

Международный банк Азербайджана также впервые в стране совместно с Visa International начал применять политику нулевой ответственности клиента (Zero liability).

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937, а также посредством официальной страницы в Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.