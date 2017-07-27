В Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис» проходит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Панатинаикос» и «Габала». После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев.

Составы команд:

«Панатинаикос» - Одиссеас Влаходимос, Омри Альтман, Гильермо Молинс, Зека, Робин Лод, Димитрис Курбелис, Никлас Хульт, Димитриос Коловециос, Родриго Моледо, Анастасиос Хацигиованис, Усмане Кулибали.

Запасные – Константинос Коцарис, Нуно Реис, Христос Донис, Брайан Кабезас, Лусиано, Стефанос Евангелу, Сотирис Писпас.

«Габала» - Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Багали Дабо, Эндрю Хэллидей, Джавид Гусейнов, Виталий Вернидуб, Дион Малоне, Ильгар Гурбанов, Филипп Озобич, Дэви Бултуйс, Стивен Джозеф-Монроз.

Запасные – Агиль Мамедов, Эльвин Джамалов, Расим Рамалданов, Гисмят Алиев, Асиф Мамедов, Урфан Аббасов, Фамусса Коне.

Первый опасный момент в матче был создан на 6-й минуте. Альман прорвался в штрафную «Габалы» и пробил рядом со штангой. Тут же последовал острый удар Зека. Безотосный отбил мяч.

«Габала» угрожала воротам Влаходимоcа на 17-й минуте. После затяжной атаки Озобич пробил с дальней дистанции, но голкипер хоть и не без труда, но справился с ударом.

В дальнейшем шла достаточно вязкая игра. «Габала» достаточно удачно справлялась с атаками греков. Неприятность случилась на 36-й минуте. Мяч попал в руку Ильгара Гурбанова, и испанский арбитр Хуан Мартинес Мунуэра, не сомневаясь, указал на «точку». Молинс реализовал пенальти и вывел «Панатинаикос» вперед.

На 42-й минуте первую желтую карточку получил Вернидуб, за грубую игру. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу греков.