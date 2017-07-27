В Товузском районе жителя села Мешедиляр Эльхана Джафарова ужалила змея, передает АПА.
Он был доставлен в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь.
Состояние его оценивается как среднетяжелое.
В Товузском районе жителя села Мешедиляр Эльхана Джафарова ужалила змея, передает АПА.
Он был доставлен в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь.
Состояние его оценивается как среднетяжелое.
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