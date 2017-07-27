Нетаньяху готов пойти на обмен территориями с Палестиной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с представителями США впервые объявил о готовности Израиля пойти на обмен территориями с Палестиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Второй канал израильского телевидения.

Как утверждает телеканал, в его распоряжение попала запись телефонного разговора Нетаньяху со спецпредставителем администрации США на международных переговорах Джейсоном Гринблаттом. В переговорах участвовал также зять и советник президента США Джаред Кушнер.

По данным телеканала, беседа состоялась еще до кризиса вокруг Храмовой горы в Иерусалиме.

Как отмечает телеканал, в разговоре глава кабмина предложил США согласиться на присоединение к Израилю блока поселений Гуш-Эцион на Западном берегу реки Иордан к югу от Иерусалима. Одновременно Нетаньяху объявил о готовности согласиться на передачу под контроль Палестины северной местности Вади Ара с преимущественно палестинским населением, которая в настоящее время находится в составе Израиля.

Телеканал не уточняет, какой ответ последовал от американских официальных лиц.