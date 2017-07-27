В Баку женщина зарезала мужа

В Баку в поселке Кюрдаханы на почве семейного конфликта женщина нанесла ножевые ранения
своему мужу 39-летнему Гусейнову Эмину Алигардаш оглу, сообщает Репорт.
Гусейнова госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу №3.
В Баку в поселке Кюрдаханы на почве семейного конфликта женщина нанесла ножевые ранения
своему мужу 39-летнему Гусейнову Эмину Алигардаш оглу, сообщает Репорт.
Гусейнова госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу №3.
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