Подписаться на уведомления
 

В Баку женщина зарезала мужа

 

В Баку в поселке Кюрдаханы на почве семейного конфликта женщина нанесла ножевые ранения

своему мужу 39-летнему Гусейнову Эмину Алигардаш оглу, сообщает Репорт.

Гусейнова госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу №3. 

475 просмотров


Старости
Теневое ЦРУ призывает разместить военные базы США в Азербайджане
Теневое ЦРУ призывает разместить военные базы США в Азербайджане холодная война
Наша погода
Сегодня 36° / 24°
29 Июл 35° / 26°
30 Июл 32° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   1.9984 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Госдеп назвал провокацией испытание Ираном ракеты-носителя
В Баку женщина зарезала мужа
Нетаньяху готов пойти на обмен территориями с Палестиной
Джафарова ужалила змея
«Габала» проигрывает «Панатинаикосу» Лига Европы; видео
Porsche отзывает тысячи машин в Европе
Международный банк Азербайджана лидер по количеству платежей посредством карт VISA
Чемпион Европы Петросян утонул в реке
Сильный ливень накрыл Стамбул
В Венесуэле запретили уличные протесты
Лимонов поехал в Карабах и чуть не лишился жизни
Додон извинился за задержание россиян
Саакашвили: "В Украине - коррупция, олигархия, захват ресурсов, подавление демократии"
Главный советник Трампа покинул свой пост
Драка в центре отдыха в Набрани видео
Нетаньяху призвал казнить убийцу израильтян
Азербайджан закупил у Пакистана военные самолеты Историческое соглашение
Пентагон прокомментировал слова Трампа о трансгендерах
Итальянский посол в Москве готов признать Крым российским
Новое противостояние палестинцев и израильтян у Храмовой горы десятки пострадавших; обновлено
В Абхазии рухнул самолет
Президент Грузии: Саакашвили не должен был отказываться от своей страны
Путин назвал санкции США «хамством»
Россия передала Азербайджану вооружение, предназначенное для Ирана американские аналитики
Основатель Amazon обогнал Билла Гейтса в рейтинге богатейших людей
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться