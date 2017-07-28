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Госдеп назвал провокацией испытание Ираном ракеты-носителя

 

Провокацией считают в Вашингтоне запуск ракеты-носителя, осуществленный в Иране в четверг, сообщила на брифинге представитель Госдепа США Хизер Нойерт, передает Интерфакс.

"Мы считаем это нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Мы полагаем, что это является продолжением развития баллистической ракетной программы. Мы расцениваем это как провокационное действие", - сказала она.

Ранее в четверг иранские СМИ сообщили об успешном запуске ракеты-носителя "Симорг", предназначенной для вывода спутников в космос. Запуск был приурочен к открытию космодрома имени лидера исламской революции имама Хомейни.

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