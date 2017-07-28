Госдеп о ситуации с Саакашвили

Госдепартамент не комментирует ситуацию с гражданством экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

На вопрос, не понадобится ли Саакашвили помощь в Америке в связи с утратой украинского гражданства, представитель Госдепа ответил: "Я его здесь в США не видел, так что сомневаюсь, что стоит комментировать".

Ранее Саакашвили заявил в интервью CNN, что хочет побыть в США, так как у его семьи американское гражданство.