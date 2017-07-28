Назначение на должность посла США в России сына гражданина Армении Джона Хантсмана-младшего – практически решенное дело. Осталось лишь сенату США утвердить его кандидатуру. При этом уже и МИД России сообщил, что не против принять Хантсмана в качестве главы американской дипмиссии.

Напомним, что как уже сообщал haqqin.az, его отцу - Джону Хантсману-старшему было присвоено гражданство Армении за вклад в восстановление республики. На счету Хантсмана-старшего больше сорока поездок в Армению. Насколько может быть ангажирован будущий посол США, что он из себя представляет, каковы его возможности влиять на политику, в том числе и в России? Об этом и многом другом в беседе с haqqin.az рассказывает профессор, доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Андрей Манойло.

«Посол США в России – это влиятельная фигура. Прежде всего надо учитывать, что в американской политической системе посол – значимая должность. Это не исполнитель циркуляров из центра, из Госдепа, а человек, обладающий правом инициативы, не пассивный наблюдатель за тем, что происходит в стране. Американцы весьма тщательно относятся к назначению той или иной кандидатуры на должность главы дипмиссии в различных странах. Они подбирают человека, чей опыт работы соответствует тем задачам, которые будут перед ним стоять», - заявил Манойло.

Что касается самого Хантсмана, то его фигура для России является значимой и влиятельной еще и потому, что РФ рассчитывает на выстраивание с США нормального диалога. «Один из каналов этого диалога идет как раз через посла. И насколько Хантсман будет склонен к диалогу, настолько эффективно этот канал и будет работать. В целом, Джон Хантсман весьма примечательный человек. Он был губернатором штата Юта. Кроме того, его назначали главой американских дипмиссий в страны с быстро развивающейся экономикой, где у американцев появлялись свои экономические интересы. Так, в 1993 году Хантсман был послом США в Сингапуре, где стал свидетелем сингапурского экономического чуда и дружил с министром-наставником Сингапура Ли Куан Ю».

Затем, как рассказывает Манойло, при президенте Бараке Обаме в 2011 году Хантсман стал послом США в Китае, и это очень примечательно, так как в то время КНР находилась на подъеме. «Назначение Хантсмана в Россию может быть связано как раз с тем, что экономика РФ стабилизировалась, начала развиваться и у американцев появились интересы, связанные как раз с этим. Когда этих интересов не было, послами США в Москве были такие фигуры как Джон Теффт, Майкл Макфол. А это люди совершенного другого склада, не особо разбирающиеся в экономике».

Коснувшись фактора Хантсмана-старшего, известного своей тесной связью с Арменией, Андрей Манойло отметил, что все это семейство – люди республиканского склада. «Это старая политическая семья. При этом при демократе Обаме Хантсман-младший входил в правящую элиту. Это может говорить о том, что у Хантсмана довольно сложные отношения с нынешним президентом Дональдом Трампом, впрочем, он его даже неоднократно критиковал. Так что, фигура Хантсмана могла быть навязана Трампу. Мне сложно сказать по поводу того, будет ли он как-то по-особому относиться к Азербайджану или Армении. Но скорее всего он будет исходить из прагматических интересов», - заявил Манойло.

По его словам, республиканские убеждения нового посла США в России ставят во главу угла не личные пристрастия, а пользу, которую можно получить от сотрудничества с той или иной страной: «Он абсолютный прагматик».

Но при этом, как отмечает собеседник, Хантсман достаточно скептически относится к самой России. «Как я уже говорил, он дружил с Ли Куан Ю, который считал, что Россия на восходящую траекторию не выйдет. Вполне возможно, что подобный пессимизм есть и у Хантсмана. Но в любом случае, после приезда в Россию он будет ориентироваться на имеющиеся реалии. И если его не подведет здоровье, то может произойти позитивный поворот (в американо-российских отношениях – Ред.). А проблемы со здоровьем у них в роду есть. Тот же Ли Куан Ю вспоминал, что в семействе Хантсманов многие болеют раком простаты. Кстати, когда Джон Хантсман стал губернатором Юты, то сразу создал большой онкоцентр как раз для исследования этого вида рака».

В целом, как считает Манойло, все страны постсоветского пространства укладываются в те экономические модели, специалистом по которым и является Хантсман: «Речь идет о развивающихся экономиках».

Возвращаясь к вопросу этнического лоббизма, который беспокоит Баку, Манойло заявил, что информации о какой-либо ангажированности Джона Хантсмана в отношении Армении или Азербайджана, или, допустим, Белоруссии, у него нет. «Я думаю, что он будет исходить в первую очередь из интересов Соединенных Штатов. Но работая в России, он будет рассматривать отношения с другими странами постсоветского пространства через призму их полезности для налаживая отношения с РФ.

Так что в отношении тех государств, которые будут проводить дружественную России политику, Хантсман будет более лоялен. И, кстати говоря, не только Армения большой союзник России, но и Азербайджан. У нас активные экономические отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Россия поставляет вооружения в обе страны, при этом в Азербайджан больше, чем в Армению, ведь и армия у вас больше, а, следовательно, и потребности выше. Но если вдруг по какой-то причине какая-нибудь из этих стран будет выступать против России и ее интересов, то не исключаю того, что это вызовет недовольство и у Джона Хантсмана», - заявил собеседник.