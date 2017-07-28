"В Грузии стартуют военные учения НАТО «Достойный партнер-2017", - заявил в беседе с haqqin.az министр обороны Грузии Леван Изория. Учения будут проводиться с 30 июля по 12 августа на военном аэродроме и полигоне Вазиани и тренировочной базе Норио.

С 22 июля в Грузию уже прибывает военная техника Североатлантического альянса. В учениях будут задействованы более 2800 военных из США, Великобритании, Германии и других стран. Кстати, учения будут проходить под руководством Европейского командования Вооружённых сил США. Интерес представляют не только небывалые масштабы военного мероприятия НАТО в Грузии, но и тот педалируемый к месту и не к месту факт, что они совпадают с 9-й годовщиной августовских событий 2008 года. Дополнительную остроту ситуации придало то, что как уже ранее сообщал haqqin.az, Россия начала учения в оккупированном Цхинвальском регионе. Мол, знай наших…

Тут следует напомнить, что учения «Достойный партнер» проводятся в Грузии уже в третий раз. Впервые они прошли в 2015 году, а в этом году масштабы возросли и в них участвуют подразделения 5 членов НАТО и 3 стран-партнеров - США, Великобритания, Германия, Словения, Турция, Украина, Армения и Грузия.

По словам главного редактора грузиноязычного военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклия Аладашвили, помимо чисто военного значения, предстоящие учения являются как бы ответом на то приcкорбное обстоятельство, что «НАТО не проявляет больше инициативы и не ускоряет прием Грузии в свои ряды». Эксперт счел нужным обратить внимание на то, что «один из главных факторов этих учений - усовершенствование переброски боевой техники из стран-членов НАТО в Грузию, в том числе и по морскому маршруту в Поти». А как быть в связи с курсом на натоизацию страны в свете непростых отношений с Россией? На этот вопрос тбилисцы отвечают следующим образом.

«С учетом того, что сейчас происходит вдоль оккупационной линии, наша страна находится в тяжелейшем положении. Курс на сближение с западными союзниками следует рассматривать как наиболее эффективное средство обеспечения безопасности страны», считает историк Серго Вардосанидзе.

«Инструкторы НАТО уже много лет работают на учебной базе Крцаниси. Они делятся своим опытом с грузинскими военными. Нормальные союзнические отношения…», утверждает юрист Кети Бекаури.

«На мой взгляд, эти игры с НАТО опасны для страны, потому что они ничего не дадут. У наших западных партнеров нет перед нами никаких обязательств. В первую очередь Грузии необходимо восстановить отношения с Россией. А так, получается, что мы играем с огнем. И давно. В этом таится основная угроза для безопасности страны. Власти неадекватны по отношению к тем страхам и реальной политической жизни, которая протекает вокруг», подчеркивает известный журналист Юрий Мечитов.