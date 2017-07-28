Оппозиционный активист, проживающий в Чехии политэмигрант Замиг Мамедли может сравняться с российским активистом Алексеем Навальным. Но в отличие от Навального, Мамедли разоблачил олигархов не во власти, а в «правозащитной оппозиции», если так можно выразиться.

Как оказалось, семейная пара так называемых «правозащитников» - Лейла и Ариф Юнус, покинувших Азербайджан, и имевших, согласно обнародованным данным, несколько десятков банковских карт, очень неплохо устроились в Европе.

Они уже успели отдохнуть в Амстердаме, Анталье, Праге, сообщает Мамедли. При этом в Праге еще и умудрились купить две квартиры по адресу: Bechlinska 705/4, Praha 9. Сам Мамедли живет в Праге 12 лет, однако на съемной квартире. А опальные правозащитники в одночасье приобретают себе жилье, да еще и не одно.

Ранее Мамедли обвинял активиста Эмина Милли в предательстве национальных интересов Азербайджана. Произошло это, когда глава «Мейдан ТВ» Эмин Милли выступил в Европарламенте вместе с проармянскими евродепутатами.