Иран намерен провести денежную реформу: перейти с ныне действующего риала на новую денежную единицу - туман. Как сообщило агентство IRNA, делается это с целью упрощения денежных расчетов.

Собственно, туман (томан) для Ирана условно новая валюта. На самом деле эта древняя национальная денежная единица имела хождение в Персии, начиная с XVII века и вплоть до 1932 года, а потом была заменена риалом.

И теперь туман возвращается, и его современный вариант будет равен десяти риалам. Таким образом в цифрах, отображающих цены, будет сокращен один ноль. Впрочем, иранцы до сего дня не забывали свою историческую валюту и между собой, убрав ноль, как говорится, в уме, вели подсчеты не в риалах, а в туманах. Так что сегодня правительство просто сделало эту процедуру официальной.

В настоящее время доллар в иранских обменных пунктах стоит 39 тысяч риалов, а в скором времени его стоимость станет выражаться в 3,9 тысячи туманов. Фактически в ИРИ осуществляется деноминация на один знак.

Денежная реформа в 70-миллионной соседней с Азербайджаном стране - событие неординарное. Нaqqin.az посетил приграничные с нашей страной иранские регионы, чтобы иметь представление, как денежная реформа отразится на жизни южных соседей.

Сразу на выходе из помещения погранично-таможенного пункта в иранской Астаре вас окружают менялы, настойчиво предлагающие обменять манаты на риалы. Разобраться в иранской валюте, в принципе, несложно, если знать, конечно, что граждане за почти столетие так и не перестали называть свои деньги туманами, категорически отвергая в обиходе слово «риал».

Официально же в иранских обменниках за 1 манат пока дают 22300 реалов, после реформы это будет 2230 туманов. Обмениваю 10 манатов. Если «по-старому», получается 223000 риалов.

«Риалы будут в ходу наряду с новой валютой – туманами, пока не будет изъята из оборота вся их масса», - сообщил сотрудник İran Melli banka.

В общем, поскольку иранцы всегда всё переводили на свои любимые туманы, мысленно убирая в каждой сумме последний ноль, реформа, думается, станет лишь констатацией факта и никакого дискомфорта населению не принесет. Точная дата перехода пока не объявлена, но так как о реформе сообщило официальное агентство, означает, что новые деньги будут выпущены в ближайшее время. Правда, есть и недовольные граждане, считающие, что если уж осуществлять деноминацию, то нужно убрать сразу три нуля.

Во время нашего небольшого иранского путешествия обнаруживаем забавный факт, о котором в Азербайджане не все знают: у иранцев приграничных провинций в большом почете азербайджанский манат.

И таксист, и служащие отеля Bilal предложили рассчитаться в манатах. Поначалу решили, что гостеприимные иранцы решили не обременять туристов подсчетами риалов с многочисленными нолями. Однако и в фешенебельном ресторане «Рухи» за изысканные персидские яства девушки на кассе протянули чек на фарси, но тут же любезно предложили оплатить его в манатах. И дальше, уже в Хашпере, продавец «бестани», как в Иране называют мороженое, безропотно берет за свое лакомство 5-манатную купюру, сдачу, однако, возвращая в риалах.

Как выяснилось, он не знает ни слова по-азербайджански, но сумел объяснить, что «риал это хорошо». О том, что они с удовольствием берут плату в манатах, сказал и владелец кафе Парвиз. Так что практически в любом кафе, отеле, ресторане, магазине, в общественном транспорте Ирана азербайджанцы могут спокойно рассчитываться манатами. Однако популярность азербайджанской валюты простирается только на провинции Гилан, Восточный и Западный Азербайджан.

Купив в Хашпаре на манаты сувениры и местные пряности и потратив на всю поездку чуть больше сотни манатов, возвращаемся домой.

На азербайджанской стороне пытаюсь проверить отношение наших гражадн к иранской валюте. Предлагаю водителю автобуса Астара - Баку те самые риалы, которыми так и не удалось рассчитаться в Иране. Водитель сделал круглые глаза и сердито вернул купюру в 100 тысяч риалов. «За эти бумажки с Хомейни и стакан чая не купить», - весьма непочтительно изрек он.

Между прочим, популярность у иранцев маната объясняется и тем, что в Иране банковские карты viza и master из-за санкций не работают. А иранцы народ предприимчивый, и скорей всего, наши манаты вернутся в Азербайджан с иранским туристическим цунами во время праздников Новруз. Иранцы с восторгом отмечают, что в Азербайджане есть что посмотреть, где отдохнуть, развлечься, сделать шоппинг. Так что чем больше будет развиваться сфера туризма, тем больше будет спрос на нашу валюту за рубежом.

Комментарий эксперта

Известный эксперт-экономист Вугар Байрамов считает повышенный спрос на манаты в соседних странах положительным для Азербайджана явлением и это следует только приветствовать.

Дело в том, что в этом случае уменьшается манатная масса, снижая тем самым спрос на доллары внутри страны. Пока вне Азербайджана манатов не так много, чтобы это очень уж сказалось на нашей национальной валюте. Но в будущем, с развитием туризма, это может стать еще одним фактором стабильности маната», - сказал он haqqin.az.

По словам эксперта, возвращение маната в Азербайджан вместе с иранскими туристами на Новруз и в летний сезон не должно вызывать беспокойство. Во-первых, основная масса иранских туристов везет в Азербайджан доллары, во-вторых, в период наплыва арабских и иранских туристов повышается спрос на национальную валюту, которую туристы покупают за доллары. Таким образом восстанавливается баланс валютного рынка.