Европейский суд по правам человека начал коммуникацию уже примерно по 20 искам, направленным армянской стороной в связи с апрельскими событиями прошлого года. Об этом накануне ереванским СМИ сообщил юрист Ара Казарян. Отмечается, что он «в дни апрельской войны занимался сбором фактов на линии соприкосновения», а затем вместе с другими специалистами также представил в Европейский суд по правам человека иски.

При этом армянская сторона апеллирует к тому, что якобы Азербайджан 2 апреля 2016 года обстреливал село Неркин Чартар. Об этом заявила исполнительный директор общественной организации «Против правового произвола» Лариса Алавердян. Всего же, как уже сообщал ранее haqqin.az, в ЕСПЧ было направлено свыше 700 жалоб от армянской стороны по апрельским событиям.

«Начнем с того, что ЕСПЧ - не та инстанция, которую можно "забросать шапками". Большое количество поданных в Страсбург исков отнюдь не гарантирует их успеха. Примером является, например, первый тур "обмена любезностями" между беженцами с обеих сторон в начале 2000-х. Как известно, в результате приняли к производству лишь два иска: от армянина, который не мог пользоваться имуществом в той части Геранбойского района, которую Азербайджан держит под контролем, и от наших беженцев из Лачина (причем большую часть времени пришлось доказывать, что эту территорию контролирует именно Армения, а не марионеточная "НКР")». Об этом haqqin.az заявили известные правоведы.

По его словам, в одном из последних решений ЕСПЧ установил, что Армения ответственна в Нагорном Карабахе за поведение не только своих граждан (Армении), но и за действия местной администрации ("НКР"), т.к. та выживает лишь благодаря помощи Армении.

Соответственно, очень большая вероятность, что в случае рассмотрения встречных исков от граждан Азербайджана, ответственной за обстрелы прифронтовых сел Азербайджана признают Армению. Насколько известно, азербайджанская сторона возбудила уголовное дело, провела расследование, собрала доказательства, кое что даже продемонстрировала иностранным дипломатам.

Армянские иски в этом плане выглядят намного бледнее, уверены отечественные правозащитники. И прежде всего в том плане, что проведенное т.н. "властями НКР" расследование не будет иметь никакой правовой силы. Если же к расследованию подключится Армения, то тем самым будет поднят естественный вопрос о том, что там, на территории якобы независимой "НКР", делают власти Армении.

Опять же, даже в этом гипотетическом случае, будет неясным вопрос юрисдикции. Вне территории Армении, ее прокуратура может заниматься лишь делами граждан Армении, например, своих солдат (при этом надо будет признать их наличие на линии фронта в "независимой НКР"). Болезненный же вопрос о смертях армян-жителей Карабаха никак к юрисдикции Армении не относится.

Другая сложность для авторов армянских исков - расследование фактических обстоятельств. Ведь если какие-то позиции переходили из рук в руки, то теоретически вполне могло быть, что над трупами, например, поглумились сами армяне. Как говорят русские, "мертвые сраму не имут", а для внешнеполитической пропаганды якобы "отрезанная кровожадными азерами голова" - заметный козырь. Могла же армянская пропаганда заявить, что обезображенные трупы ходжалинцев - дело рук самих азербайджанцев? Например, известные фотографии убитых в армянском селе стариков наводят на мысль о постановочных фотосъемках.

Надо помнить, что ЕСПЧ расследует не факты, а только процедуры. Если процедуры расследования нашей стороной были соблюдены (а скорей всего, все было задокументировано, опрошены свидетели и т.д.), то эффект от армянского иска будет нулевой.

Все надежды армян на то, что ЕСПЧ будет потрясать отрезанными головами и давать политические оценки, несостоятельны, потому что ЕСПЧ действует по-иному, чем политические структуры, и в Евросуде нет тайного хода для армянских пропагандистов.