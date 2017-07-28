Министерство обороны Афганистана сообщило о больших потерях, которые понесли войска в столкновении с талибами. Военную базу на юге провинции Кандагар с разных сторон атаковали сотни боевиков, прибывших не менее чем на 30 машинах.

В результате не менее 26 солдат погибли, около 12 числятся пропавшими без вести. Афганские генералы при этом утверждают, что противник был атакован с вертолетов и понес куда более серьезные потери, но при этом не смогли скрыть, что «разгромленный противник» убрался восвояси, захватив часть техники и вооружения афганской армии.

Буквально днем раньше в центре Кабула неподалеку от автобуса с сотрудниками одного из силовых министерств взорвалась машина, погибли 36 человек, более 40 получили ранения. Одновременно поступили сообщения о том, что столица была на какое-то время отрезана от севера страны: ведущую туда дорогу перекрыли талибы.

В апреле при нападении на военную базу в окрестностях Мазари-Шарифа погибло до двухсот афганских солдат, а в мае в Кабуле снова гремели взрывы. Любому очевидно, что война, которую уже 16 лет ведут афганские власти при помощи лучших подразделений ведущих западных стран, не только далека до завершения, а впору говорить скорее о поражении.

Сейчас по разным оценкам, талибы контролируют от 40% до 50% территории страны. Чаще всего контроль властей, подотчетных Кабулу, не выходит за рамки крупных городов с большими гарнизонами. При этом на пике войны в Афганистане было задействовано около 150 тысяч солдат США и НАТО. В конце 2014 года основная их часть была выведена, и основные функции обеспечения безопасности лежат на почти 200-тысячной афганской армии и 150 тысячной полиции. Результат – налицо.

Сейчас ситуация складывается таким образом, что местное население куда больше доверяет Талибану, чем кабульским властям, погрязшим в коррупции. Если на начальных этапах войны центрами сопротивления были регионы, где доминировали пуштуны, юг и восток страны, то теперь их влияние распространилось и на север, и на запад. Люди предпочитают договариваться по каким-то жизненно важным вопросам с талибами, чем платить бесконечные взятки афганским чиновникам.

Афганская армия только на бумаге выглядит солидно, на практике же она очень плохо обучена, вооружена и отвратительно накормлена, соответственно, больше думает о том, где и как раздобыть пропитание, чем об абстрактном военном долге. Продажа оружия офицерами – очень распространенная практика.

Между армией, подразделениями национальной полиции и местной полиции не только не налажена координация, они нередко откровенно враждуют. Уставшие от бесконечной войны и хаоса люди готовы подчиняться порядку, который устанавливает Талибан, уже хотя бы потому, что это порядок. Есть и ряд внешних причин, почему талибы выигрывают войну. Их лидеры практически беспрепятственно проживают в Пакистане, пользуясь поддержкой тамошней службы безопасности.

Достаточно вспомнить, как проводилась операция по ликвидации бин Ладена, который несколько лет жил в Абботабаде, едва не в том же квартале, где расположены квартиры пакистанских офицеров. Спецназ США вынужден был провести тайный рейд, не ставя в известность власти Пакистана, чтобы не спугнуть важную цель. А сейчас постоянно идет информация, что за вооружением и финансированием талибов стоят Россия и Иран, которые пытаются вести свою игру в регионе. Такая война точно еще долго не закончится.