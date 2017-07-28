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Мадуро предложил оппозиции начать диалог

 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил представителям оппозиции начать переговоры на фоне намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание и введенного в связи с этим запрета на уличные протесты, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МВД страны Нестор Ревероль сообщил о введении запрета на уличные протесты с пятницы перед выборами в национальное учредительное собрание 30 июля. Нарушителям он пригрозил тюремным сроком от 5 до 10 лет. В ответ на действия властей лидеры оппозиции пообещали провести акцию "Штурм Венесуэлы".

"Я предлагаю политической оппозиции Венесуэлы свернуть с дороги мятежа … чтобы в ближайшие часы, еще до выборов национального учредительного собрания, мы могли начать диалог за круглым столом", — приводит слова Мадуро Agence France-Presse.

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