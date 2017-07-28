AZAL не отменил рейсы Баку — Стамбул

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) не отменила рейсы в Стамбул из-за ливня и шквалистого ветра.
Как сообщили в пресс-службе AZAL, несмотря на некоторые задержки, все рейсы по маршруту Баку — Стамбул и обратно будут выполнены.
Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) не отменила рейсы в Стамбул из-за ливня и шквалистого ветра.
Как сообщили в пресс-службе AZAL, несмотря на некоторые задержки, все рейсы по маршруту Баку — Стамбул и обратно будут выполнены.
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