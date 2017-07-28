Сенат США одобрил новые санкции против России

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, свидетельствуют результаты голосования, сообщает РИА Новости.
За документ высказались большинство из 100 сенаторов.
Ранее на этой неделе палата представителей Конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).
Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето Конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.