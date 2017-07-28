Министр обороны Японии ушла в отставку

Министр обороны Японии Томоми Инада в пятницу объявила о своей отставке. Оборонное ведомство теперь по совместительству будет возглавлять министр иностранных дел страны Фумио Кисида. Официальные объявления на этот счет были сделаны в пятницу.

Сначала Инада провела пресс-конференцию, на которой объявила, что берет на себя ответственность за ситуацию вокруг отчетов о деятельности японских миротворцев в Южном Судане. "Я приняла решение подать в отставку, чтобы взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию", - сказала она.

Скандал вокруг нескольких отчетов о деятельности Сил самообороны Японии в Южном Судане разгорелся после того, как в Минобороны поступил запрос на раскрытие данных. В ответ ведомство сообщило, что эти документы были уничтожены, однако позднее выяснилось, что они все-таки сохранились. Тем не менее этот факт, как предполагается, было решено скрыть, поскольку признание могло бы повлечь репутационные риски. Как ожидается, в связи со сложившейся ситуацией свой пост покинет также начальник штаба наземных Сил самообороны страны Тосия Окабэ.