США начинают отгораживаться от Мексики стеной

В Америке принят закон об увеличении оборонного бюджета страны на $68 млрд, включая выделение $1,6 млрд на строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. Как сообщает Associated Press, документ одобрила палата представителей Конгресса.
За принятие документа проголосовали 235 конгрессменов, против — 192.
«Обеспечение безопасности американцев через защиту нашей родины является нашим главным приоритетом», — заявил ранее глава подкомитета по внутренней безопасности Палаты представителей Джон Картер.
Строительство стены на границе с Мексикой было одним из самых популярных предвыборных обещаний Дональда Трампа. По его идее, с возведением данного сооружения возможно станет регулировать поток нелегальных мигрантов в США. Трамп также обещал депортировать 3 млн мигрантов, прибывших в страну незаконно.