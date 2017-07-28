Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана в пятницу опубликовало подробности уголовных дел в отношении Гульнары Каримовой.

Из сообщения следует, что дочь первого президента страны, Ислама Каримова, в августе 2015 года была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы. Кроме того, сейчас продолжается расследование еще одного уголовного дела в ее отношении. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет свыше 3,7 трлн сумов. Ведутся мероприятия по возвращению в Узбекистан зарубежных активов Каримовой.

24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов ООО «Terra Group», ООО «Prime Media» и ООО «Gamma Promotion».

Так, под контролем и при содействии Каримовой Г. члены организованной преступной группы в период с 2001-го по 2013-й годы совершили ряд преступлений.

Генпрокуратурой Узбекистана представлен пространный перечень преступлений, совершенных группировкой во главе с Гульнарой Каримовой, а также список личных ее активов в разных странах мира.

Напомним, что в 2015 году haqqin.az одним из первых написал об аресте Гульнары Каримовой. Дочь узбекского президента сообщила о своем аресте на своей странице в соцсети Твиттер.