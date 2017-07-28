По данным турецких СМИ, вследствие сильного урагана, обрушившегося в четверг, 27 июля, на Стамбул, не менее десяти человек обратились за медицинской помощью. Состояние двух пострадавших - тяжелое, врачи ведут борьбу за их жизнь.

По причине удара стихии были закрыты железнодорожный туннель под Босфором "Мармарай" и его автодорожный дублер "Евразия", часть направлявшихся в Стамбул авиарейсов перенаправили в другие воздушные гавани, сообщает ТАСС. Выпадение обильных осадков привело к затоплению нескольких станций местного метрополитена.

Из-за сильного ветра в порту Хайдарпаша упал портальный кран, в результате чего произошел взрыв. Пожарные оперативно справились с возникшим возгоранием. Кроме того, в районе Шишли обвалилась бетонная стена.