В Барселоне поезд не притормозил перед станцией и врезался в часть платформы, сообщает «Би-би-си». В результате пострадали не менее 48 человек.

Инцидент произошел в утренний час пик. Сразу после происшествия в больницу доставили 18 человек.

#Barcelona train crash:

- 48 injured, 5 gravely

-18 sent to hospitals

- no deaths reported https://t.co/rH8YrKvYGk pic.twitter.com/lPOEF1kjTy