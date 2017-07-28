Верховный суд Пакистана отстранил от должности также и главу Минфина страны Мухаммада Исхака Дара, который был финансовым консультантом Шарифа, сообщает Рейтер.

Министр финансов Мухаммад Исхак Дар в качестве личного экономического консультанта премьера представил на рассмотрение Верховного суда документы, в которых семья Шарифа попыталась объяснить, каким образом она приобрела крупное состояние, в том числе престижную недвижимость в Лондоне.

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Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отстранен от власти из-за обвинений в коррупции. Соответствующее решение принял Верховный Суд страны.

Имя Шарифа и его детей упоминается в опубликованных в прошлом году "панамских документах".

Как следует из "панамского досье", на дочь и двоих сыновей Наваза Шарифа были оформлены офшорные компании, через которые, в частности, якобы проводились деньги для покупки роскошной недвижимости в Лондоне.

Шариф отверг все обвинения, назвав утечку данной информации делом рук людей, злоумышляющих против него и его семьи "в политических целях".

Решение об отстранении Шарифа от власти было принято единогласно. Суд постановил начать уголовное дело против премьера.