В Гонконге турист проглотил алмазов на $6 миллионов

Турист из Иордании попытался ограбить ювелирный магазин в Гонконге, но, испугавшись полицейских, проглотил девять бриллиантов стоимостью в шесть миллионов долларов. Об этом пишет Синьхуа.

Сообщается, что злоумышленник ударил сотрудницу магазина, а затем попытался вскрыть сейф с деньгами, но внезапно сработала сигнализация. Испугавшись, преступник спрятался в подсобке. Однако полицейским всё же удалось задержать мужчину.

Правоохранители нашли при нём восемь бриллиантов стоимостью в 89 миллионов долларов. Также выяснилось, что злоумышленник проглотил ещё девять драгоценных камней стоимостью в шесть миллионов долларов. Мужчину увезли в больницу.