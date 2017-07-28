С армянским чиновником расправились его супруга и сын

По делу об убийстве советника губернатора Армавирской области Армении Манука Симоняна задержаны два человека. Об этом агентству «Новости Армении» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

В убийстве Симоняна подозревают его жену и сына. Оба задержаны. Согласно предварительным данным, причиной убийства стали неприязненные отношения в семье.

Как сообщает Shamshyan.com, убийство было совершено дома, после чего супруга Симоняна вместе с сыном Норайром обвязали труп проволокой, завернули в полиэтилен и ночью вывезли в безлюдное место. Полицейские также обнаружили инструмент преступления – топор, которым и был убит советник губернатора Армавирской области.

Напомним, что 25 июля в 23:30 на территории «Овраг Даларика», расположенного неподалеку от 3-го километра дороги Мясникян – Даларик, был обнаружен связанный труп 52-летнего Манука Симоняна.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о мотивах убийства и определен круг подозреваемых в совершении преступления.