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Билл Гейтс вновь самый богатый

 

Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь занял первую строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes и Bloomberg. Ранее его потеснил было глава Amazon Джефф Безос, однако последнему удалось пробыть самым богатым человеком не более суток, сообщает Росбалт.

Вследствие падения акций Amazon Безосу пришлось уступить первую строчку Гейтсу.

Согласно документам, выручка компании выросла на 25% по сравнению с этим же периодом годом ранее и составила $38 миллиардов. При этом чистая прибыль упала на 77% и составила $197 миллионов. На фоне публикации отчета акции Amazon упали с $1083,31 до $1014 (на 3%).

Состояние Безоса снизилось до $89,3 - 89,8 миллиардов, поэтому лидерство вновь вернулось к Гейтсу с его $90,7 миллиардами.

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