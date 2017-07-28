Еще один лоукостер запускает рейсы в Баку

Российская авиакомпания «Pegas Fly» начала выполнение прямых полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в Баку, говорится в сообщении компании.

«Торжественная церемония открытия первого рейса состоялась 27 июля. Первый рейс авиакомпании отправился с пассажирами в Баку в 10:45 и вернулся в аэропорт Жуковский в 18:10», - отмечается в информации.

Полеты в Баку будут выполняться 3 раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

«Ожидается, что доступные тарифы и удобное дневное расписание сделают рейс востребованным среди граждан Азербайджана, жителей Москвы и Московской области», - подчеркивается в информации.

Международный аэропорт Жуковский – новый российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 км от российской столицы. В настоящее время полеты из аэропорта выполняют 11 авиакомпаний по 11 направлениям.

Авиакомпания «Pegas Fly» (юридическое наименование - ООО "Авиакомпания «Икар»"), созданная в 1993 году, базируется в аэропорту Емельяново города Красноярска, выполняя регулярные и чартерные перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и на международных линиях. Парк авиакомпании состоит из 8 воздушных судов моделей Boeing 767-300 и Boeing 737-800.