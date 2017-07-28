Саакашвили может стать гражданином Литвы

В Литве предложено рассмотреть возможность предоставления гражданства экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на европарламентария Пятраса Ауштрявичюса.

— Выдача гражданства Литвы — это комплексная вещь, правовое регулирование этого вопроса серьезное, но я не отбрасываю такой возможности, — цитирует портал слова Ауштрявичюса.

Более того, европарламентарий предложил предоставить Саакашвили вид на жительство, с тем чтобы тот мог создать "какую-нибудь организацию по политическому анализу и консультациям".